İnsanları ilk bakışta çözebilen 5 burç: Bu burçlar sezgileriyle her şeyi fark ediyorlar....

Astrolojiye göre bazı burçlar karşısındaki kişinin söylediklerinden çok davranışlarına, ses tonuna ve beden diline odaklanarak insanların karakterleri hakkında güçlü çıkarımlar yapabiliyor. İşte insanları gözlemleme ve sezgileriyle değerlendirme konusunda öne çıkan 5 burç...

1. AKREP BURCU Akrep burcu, insanları gözlemleme ve söylenmeyenleri fark etme konusunda öne çıkan burçlardan biri olarak yorumlanıyor. Karşısındaki kişinin yalnızca söylediklerine değil, sözlerin arkasındaki duyguya da odaklanabiliyor. Bir kişinin davranışları ile söyledikleri arasında tutarsızlık olduğunda bunu kolaylıkla fark edebiliyor. Özellikle yeni tanıştığı insanlara karşı hemen güvenmek yerine onları zaman içinde gözlemlemeyi tercih edebiliyor. Akrep burcunun insan okuma konusunda güçlü kabul edilmesinin nedenlerinden biri de ayrıntılara verdiği önem olarak görülüyor. Karşısındaki kişinin normalde nasıl davrandığını gözlemlediği için küçük değişiklikleri daha kolay fark edebiliyor. Ses tonundaki farklılık, kısa süreli bir bakış, konuşurken kullanılan kelimeler veya beklenmedik bir tepki Akrep burcunun dikkatinden kaçmayabiliyor. Bu nedenle bir insanın samimi olup olmadığını anlamak için uzun konuşmalara ihtiyaç duymayabiliyor. Ancak bu özellik zaman zaman fazla şüpheci davranmasına da neden olabiliyor.

2. BALIK BURCU Balık burcu, güçlü sezgileriyle insanları anlamaya çalışan burçlardan biri olarak biliniyor. Karşısındaki kişinin açıkça ifade etmediği duyguları bile davranışlarından veya genel tavrından hissettiği düşünülüyor. Özellikle duygusal atmosferi hızlı şekilde fark edebilen Balık burcu, bir kişinin mutsuz, gergin veya huzursuz olduğunu çevresindeki diğer insanlardan önce anlayabiliyor. Balık burcunun insan okuma yeteneği daha çok sezgisel bir yapıya dayanıyor. Karşısındaki kişiyi uzun uzun analiz etmek yerine onun yanında nasıl hissettiğine önem verebiliyor. Bir insanın söyledikleri olumlu olsa bile davranışlarında farklı bir duygu varsa bunu sezebiliyor. Bu nedenle ilişkilerde samimiyet ve duygusal yakınlık konusunda oldukça hassas davranabiliyor. İnsanların ruh halini kolayca üzerine alabilmesi ise zaman zaman yorulmasına neden olabiliyor.

3. BAŞAK BURCU Başak burcu insanları değerlendirirken duygularından çok gözlemlerine ve ayrıntılara odaklanmasıyla öne çıkıyor. Bir kişinin davranışlarını dikkatlice inceleyerek onun karakteri hakkında fikir edinmeye çalışabiliyor. Özellikle tutarsız davranışlar Başak burcunun dikkatini hızlı şekilde çekebiliyor. Bir insanın söylediğiyle yaptığı birbirini tutmuyorsa bunu fark etmesi uzun sürmeyebiliyor. Başak burcunun insan okuma konusunda güçlü olmasının temelinde ayrıntıcı yapısı bulunuyor. Konuşma sırasında kullanılan ifadelerden davranış biçimine kadar pek çok küçük ayrıntıyı değerlendirebiliyor. Yeni tanıştığı kişilere hemen güvenmek yerine onları zaman içerisinde gözlemlemeyi tercih edebiliyor. Bu nedenle ilk bakışta mesafeli görünse de insanları tanıdıkça onlar hakkında oldukça kapsamlı fikirler geliştirebiliyor. Özellikle iş ve arkadaşlık ilişkilerinde kimin güvenilir, kimin tutarsız olduğunu anlamaya çalışırken gözlem yeteneğinden yararlanabiliyor.

4. YENGEÇ BURCU Yengeç burcu, insanların duygularını ve ruh halini anlamaya yatkın burçlardan biri olarak yorumlanıyor. Özellikle yakın ilişkiler söz konusu olduğunda karşısındaki kişinin davranışlarındaki küçük değişiklikleri kolayca fark edebiliyor. Bir yakınının normalden daha sessiz olması, konuşma tarzının değişmesi veya içine kapanması Yengeç burcunun gözünden kaçmayabiliyor. Yengeç burcunun insan okuma yeteneği çoğunlukla duygusal bağ kurmasından kaynaklanıyor. Sevdiği insanların nasıl hissettiğini anlamaya özel önem verdiği için onların davranışlarını yakından takip edebiliyor. Bazen kişi hiçbir şey anlatmasa bile onun içinde bir sorun olduğunu sezebiliyor. Bu özellik Yengeç burcunu ilişkilerde anlayışlı ve koruyucu bir konuma taşıyabiliyor. Ancak çevresindeki insanların duygularına fazla odaklanması, zaman zaman başkalarının yaşadığı sorunları kendi üzerine almasına da yol açabiliyor.