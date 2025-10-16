İşkolik olmaya en yatkın 3 burç: Hayatlarını işe adıyorlar...

Bazı burçlar için başarı sadece bir hedef değil, bir yaşam tarzıdır. İşte çalışmayı, üretmeyi ve kariyer basamaklarını tırmanmayı hayatının merkezine koyan 3 burç...

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Disiplinin vücut bulmuş hali olan Oğlak, çalışmadan gelen tatmini herkesten iyi bilir. Zamanının büyük kısmını hedeflerine ulaşmak için plan yaparak geçirir.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Detaylara olan takıntısı sayesinde hiçbir işi yarım bırakmaz. Mükemmeliyetçi yapısı onu en titiz ve üretken çalışanlardan biri haline getirir.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

İstikrar onun en büyük gücü. Sabırlı ve kararlı bir yapıya sahip olan Boğa burcu, yavaş ama emin adımlarla çalışarak büyük başarılara ulaşır.