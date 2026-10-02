Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahkaha maskesinin altındaki yorgunluk: Zayıf görünmemek için acısını göstermeyen 3 burç

Kahkaha maskesinin altındaki yorgunluk: Zayıf görünmemek için acısını göstermeyen 3 burç

2.10.2026 21:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kahkaha maskesinin altındaki yorgunluk: Zayıf görünmemek için acısını göstermeyen 3 burç

Dışarıdan bakıldığında sırtı yere gelmez sanılan, ancak yalnız kaldığında tüm o biriken yüklerin altında en çok ezilen o gururlu 3 burç...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hayat ne kadar zorlarsa zorlasın başkalarının yanında asla boyun eğmeyen, gözyaşlarını kimselere göstermeyen ve etrafına her zaman dimdik bir duvar ören bazı karakterler vardır. O sert zırhın arkasında yatan hassas kalbi herkesten saklayan o burçlar...

Image

OĞLAK BURCU

Ciddi ve mesafeli duruşunun arkasında devasa bir sorumluluk yükü taşır. Kendi dertlerini asla başkalarına yansıtmaz; her şeyi tek başına çözmeye çalışırken içten içe en çok yorulan kişidir.

ASLAN BURCU

Gururu ve özgüveni, en zayıf anlarında bile "Ben iyiyim" maskesi takmasını gerektirir. İçinde dev fırtınalar kopsa dışarıya her zaman ışık saçmaya ve güçlü durmaya devam eder.

KOÇ BURCU

Ateşli ve lider ruhu, pes etmesine asla izin vermez. Yaşadığı hayal kırıklıklarını içine atıp savaşmaya devam eder, ancak günün sonunda en çok kendi sessizliğinde hırpalanır.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

İlgili Haberler

İlişkilerinde duygularından çok mantığıyla hareket eden 3 burç! Bu burçlar akıllarını kalplerine her zaman tercih ediyor
İlişkilerinde duygularından çok mantığıyla hareket eden 3 burç! Bu burçlar akıllarını kalplerine her zaman tercih ediyor Gönül ilişkilerinde gözü kör eden tutkuların, anlık heyecanların veya romantik masalların peşinden gitmeyen insanlar vardır. Kalplerinin sesini dinlemeden önce zihinlerinin süzgecinden geçiren bu karakterler için ilişki, her şeyden önce mantıklı ve sürdürülebilir bir ortaklık olmalıdır. Zodyak’ın aşk hayatında duygularını geri plana atıp tamamen mantığıyla yön çizen 3 temsilcisini mercek altına alıyoruz.
İnsanları ilk bakışta çözebilen 5 burç: Bu burçlar sezgileriyle her şeyi fark ediyorlar....
İnsanları ilk bakışta çözebilen 5 burç: Bu burçlar sezgileriyle her şeyi fark ediyorlar.... Bazı burçlar güçlü sezgileri ve gözlem yetenekleri sayesinde karşılarındaki insanları kısa sürede çözebiliyor. İşte insanları ilk bakışta çözebilen 5 burç...
Maskelerin arkasındaki derin yara: Acısını gülüşünün arkasına saklayan 3 burç!
Maskelerin arkasındaki derin yara: Acısını gülüşünün arkasına saklayan 3 burç! Girdikleri her ortamda kahkahalarıyla neşe saçan, en zor anlarda bile dik duruşundan ödün vermeyen bazı insanlar vardır. Ancak o renkli tebessümlerin arkasında, kimseye sezdirmek istemedikleri derin kırgınlıklar ve sessiz mücadeleler yatabilir. Zodyak’ın duygusal acılarını çelikten bir gülüşün arkasına gizleyen 3 temsilcisini mercek altına alıyoruz.