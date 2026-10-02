Kahkaha maskesinin altındaki yorgunluk: Zayıf görünmemek için acısını göstermeyen 3 burç

Hayat ne kadar zorlarsa zorlasın başkalarının yanında asla boyun eğmeyen, gözyaşlarını kimselere göstermeyen ve etrafına her zaman dimdik bir duvar ören bazı karakterler vardır. O sert zırhın arkasında yatan hassas kalbi herkesten saklayan o burçlar...

OĞLAK BURCU

Ciddi ve mesafeli duruşunun arkasında devasa bir sorumluluk yükü taşır. Kendi dertlerini asla başkalarına yansıtmaz; her şeyi tek başına çözmeye çalışırken içten içe en çok yorulan kişidir.

ASLAN BURCU

Gururu ve özgüveni, en zayıf anlarında bile "Ben iyiyim" maskesi takmasını gerektirir. İçinde dev fırtınalar kopsa dışarıya her zaman ışık saçmaya ve güçlü durmaya devam eder.

KOÇ BURCU

Ateşli ve lider ruhu, pes etmesine asla izin vermez. Yaşadığı hayal kırıklıklarını içine atıp savaşmaya devam eder, ancak günün sonunda en çok kendi sessizliğinde hırpalanır.