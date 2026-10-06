Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kalplerinden geçeni dile getiremiyorlar: Duygularını kelimelere dökmekte zorlanan 5 burç
Paylaş

Kalplerinden geçeni dile getiremiyorlar: Duygularını kelimelere dökmekte zorlanan 5 burç

6.10.2026 17:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kalplerinden geçeni dile getiremiyorlar: Duygularını kelimelere dökmekte zorlanan 5 burç

Astrolojiye göre bazı burçlar yoğun duygular yaşasa da hislerini kelimelere dökmekte zorlanıyor. İşte duygularını kelimelere dükmekte zorlanan 5 burç...

Kalplerinden geçeni dile getiremiyorlar: Duygularını kelimelere dökmekte zorlanan 5 burç

Herkes hissettiklerini kolayca dile getiremeyebilir. Bazı kişiler için kırgınlığını anlatmak, sevgisini ifade etmek ya da özlediğini söylemek yerine sessiz kalmak daha kolay olabilir. Astrolojide de duygularını içinde yaşamaya, hislerini sözlerden çok davranışlarıyla göstermeye yatkın olduğu düşünülen burçlar bulunuyor. İşte duygularını açıkça ifade etmekte zorlanan ve hislerini çoğu zaman içinde tutan 5 burç...

Kalplerinden geçeni dile getiremiyorlar: Duygularını kelimelere dökmekte zorlanan 5 burç

1. AKREP BURCU

Akrep burcu, duygularını kolay kolay herkesle paylaşmayan burçların başında gelir. Oldukça yoğun duygular yaşayabilmesine rağmen bunları kelimelere dökmek yerine içinde tutmayı tercih edebilir. Özellikle kendisini savunmasız hissettiğinde geri çekilebilir ve karşısındaki kişinin ne hissettiğini anlamasını bekleyebilir. Bir Akrep için güven, duyguları paylaşmanın en önemli şartlarından biridir. Bu nedenle karşısındaki kişiye tamamen güvenmeden iç dünyasını açmak istemeyebilir. Kırıldığında bunu doğrudan söylemek yerine mesafe koyabilir, kızgınlığını sessizliğiyle gösterebilir. Sevdiğinde ise uzun uzun konuşmak yerine ilgisi, sahiplenici tavırları ve davranışlarıyla duygularını belli edebilir. Dışarıdan soğuk veya mesafeli görünse de aslında içinde oldukça yoğun bir duygusal dünya taşıyabilir.

Kalplerinden geçeni dile getiremiyorlar: Duygularını kelimelere dökmekte zorlanan 5 burç

2. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu duygularını kontrol altında tutmasıyla bilinir. Hissettiği şeyleri hemen dile getirmek yerine önce kendi içinde değerlendirmeyi tercih edebilir. Özellikle güçlü görünmesi gerektiğini düşündüğü durumlarda duygusal tarafını geri plana atabilir. Üzüldüğünde ağlamak veya yaşadığı problemi anlatmak yerine günlük hayatına devam etmeye çalışması bu nedenle şaşırtıcı değildir. Oğlaklar için duygularını paylaşmak zaman zaman bir zayıflık göstergesi gibi algılanabilir. Bu nedenle sevgi, özlem, kırgınlık veya hayal kırıklığı gibi hislerini doğrudan ifade etmek yerine sorumluluk alarak, destek olarak ya da karşısındaki kişinin yanında olarak göstermeyi seçebilir. Onun sessizliği her zaman ilgisiz olduğu anlamına gelmez. Aksine, söyleyemediği pek çok şeyi davranışlarıyla anlatmaya çalışabilir.

Kalplerinden geçeni dile getiremiyorlar: Duygularını kelimelere dökmekte zorlanan 5 burç

3. KOVA BURCU

Kova burcu duygularını kelimelere dökmekte zorlanmasının yanı sıra, hislerini anlamlandırmak için de zamana ihtiyaç duyabilir. Mantığıyla hareket etmeye alışkın olan Kova, yoğun duygularla karşılaştığında ne söylemesi gerektiğini bilemeyebilir. Özellikle romantik ilişkilerde duygularını açıkça ifade etmek yerine daha mesafeli bir tavır sergileyebilir. Birini sevse bile sürekli iltifat etmek veya duygusal konuşmalar yapmak yerine onun hayatını kolaylaştıracak davranışlarda bulunabilir. Kırıldığında ise tartışmak yerine kendi alanına çekilmeyi tercih edebilir. Bu nedenle Kova burcunun sessizliği zaman zaman yanlış anlaşılabilir. Aslında içinde pek çok şey yaşarken bunları karşısındaki kişiye anlatmak yerine kendi başına çözmeye çalışabilir.

Kalplerinden geçeni dile getiremiyorlar: Duygularını kelimelere dökmekte zorlanan 5 burç

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu, hislerini paylaşmadan önce kelimelerini defalarca düşünme eğiliminde olabilir. Yanlış anlaşılmaktan veya duygularını kontrolünü kaybederek anlatmaktan hoşlanmayabilir. Bu nedenle özellikle kırgınlık ve hayal kırıklığı gibi yoğun duygular söz konusu olduğunda hemen konuşmak yerine içine kapanabilir. Bir Başak, karşısındaki kişiye onu sevdiğini doğrudan söylemekte zorlanırken onun için bir şeyler yaparak sevgisini gösterebilir. Yardım etmek, sorun çözmek, ihtiyaç duyulan bir anda yanında olmak onun için güçlü bir sevgi ifadesi olabilir. Ancak duygularını açıkça anlatması gerektiğinde aynı rahatlığı göstermeyebilir. İçinde uzun süre düşündüğü konuları bir anda dile getirmek yerine zamanla ve küçük cümlelerle anlatmayı tercih edebilir.

Kalplerinden geçeni dile getiremiyorlar: Duygularını kelimelere dökmekte zorlanan 5 burç

5. BOĞA BURCU

Boğa burcu duygusal açıdan derinlikli olmasına rağmen hislerini hemen dışa vurmayabilir. Özellikle yeni tanıştığı insanlara karşı temkinli davranarak kendisini açmak için güven ortamının oluşmasını bekleyebilir. Sevdiği kişiye karşı güçlü duygular beslese bile bunları sürekli sözlerle ifade etmek yerine ilgisi, sadakati ve yanında oluşuyla göstermeyi tercih edebilir. Kırıldığında da bunu hemen dile getirmek yerine bir süre sessiz kalabilir. Boğa için duyguların sözlerden çok davranışlarla gösterilmesi daha anlamlı olabilir. Bu nedenle dışarıdan bakıldığında fazla ketum veya inatçı görülebilir. Oysa güvendiği ve kendisini rahat hissettiği bir ortam oluştuğunda uzun zamandır içinde tuttuğu duyguları paylaşmaya daha açık hale gelebilir.

İlgili Konular: #Astroloji #duyguları ifade etmek #burçlar

İlgili Haberler

Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: İlişkilerde hep verip karşılık alamayan 5 burç
Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: İlişkilerde hep verip karşılık alamayan 5 burç Karşısındaki insanları mutlu etmek için çırpınan ancak gösterdiği çabanın karşılığını aynı yoğunlukta alamadığında derin bir hayal kırıklığı yaşayan bazı insanlar vardır. İçten içe "Acaba yeterince seviliyor muyum?" sorgulamasıyla kendini yiyip bitiren o kırılgan ruhlar...
Anlaşılmadığını hissedince kabuğuna çekilenler: Yalnızlığı ruhuna liman yapan 3 burç
Anlaşılmadığını hissedince kabuğuna çekilenler: Yalnızlığı ruhuna liman yapan 3 burç İçindeki o devasa sevgiyi ve hassasiyeti paylaşacak doğru insanı bulamayacağını düşündüğü için kapılarını dış dünyaya kapatan 3 içedönük burç...
7 Ekim Çarşamba burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?
7 Ekim Çarşamba burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor? Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları işte günlük burç yorumları. Sizleri neler bekliyor? İşte, 7 Ekim Çarşamba burç yorumları...