Kargo poşetini gördüğü an çocuklar gibi şenlenenler: Paketi açmak için sabırsızlanan 3 burç

İnternetten sipariş vermek ve kargo takip ekranını gün boyu yenilemek modern çağın en yaygın alışkanlıklarından biridir. Ancak bazı insanlar için kargo paketini kesip açmak sıradan bir teslimat değil, adeta küçük bir hediye alma sevinci gibidir. İşte paket açma tutkusuyla bilinen ve kargoya kavuşunca dünyalar onların olan o 3 burç...

İKİZLER BURCU

Yeni çıkan teknolojik aletler, kitaplar veya ilginç eşyalar... İkizler burcu internetten sürekli bir şeyler sipariş etmeye bayılır. Kargosu kapıya geldiğinde sabırsızlıkla paketi anında yırtarak açar ve yeni ürününü kurcalamanın heyecanını yaşar.

BOĞA BURCU

Kendine küçük lüksler yaratmayı ve konforunu artırmayı seven Boğa, genellikle evini güzelleştirecek ya da en sevdiği lezzetleri içeren paketler bekler. Kargo poşeti açıldığı an o eşyaya dokunmak ve kalitesini hissetmek onun için büyük bir huzur kaynağıdır.

TERAZİ BURCU

Estetik ve güzel şeylere olan düşkünlüğüyle bilinen Terazi burcu, şık ambalajlı paketleri açarken ayrı bir keyif alır. Siparişinin gelmesini dört gözle bekler ve kargoyu açma anını adeta günün en keyifli ödülü haline getirir.