Karısına derin aidiyet duyan 3 erkek burcu: Bu burçlar ömrünü tek bir kalbe veriyor

Zodyak’ın bu 3 erkek temsilcisi, evlendikleri kadına sadece eş gözüyle bakmaz; onu ruhlarının diğer yarısı, hayatlarının ana ekseni olarak görürler. Karılarına duydukları derin aidiyet duygusu sayesinde gözleri dış dünyaya tamamen kapanan, eşlerini hayatlarının en tepesine koyan o 3 erkek burcunu inceliyoruz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç erkeği için evlilik ve eş kavramı hayatın nihai amacıdır. Bir kadına kalbini açıp onunla bir yuva kurduğunda, tüm varlığıyla o kadına ait olur. Karısının mutluluğu, huzuru ve güvenliği onun hayattaki birinci önceliğidir. Onun aidiyeti o kadar derindir ki, eşinin hüznünü kendi ruhunda hisseder. Karısını hayatının kraliçesi ilan eder ve ona duyduğu bu sarsılmaz bağlılığı, sevgisini her an hissettirerek gösterir.

BOĞA BURCU

Boğa erkeği yapı olarak hayatında istikrar, kök salma ve kalıcılık arar. Evlendiği zaman bu onun için geçici bir heves değil, ömürlük bir sözleşmedir. Karısına duyduğu aidiyet; sarsılmaz bir sadakat, derin bir sahiplenme ve büyük bir aşkla harmanlanır. Karısı onun en kıymetli varlığı, huzur bulduğu tek güvenli limanıdır. Fırtınalar kopsa da Boğa erkeğinin eşine olan aidiyeti ve arkasında dağ gibi duran o duruşu asla sarsılmaz.

AKREP BURCU

Akrep erkeği için aidiyet, yüzeysel bir sadakatin çok ötesinde, ruhsal bir bütünleşmedir. Zor güvenir, zor teslim olur; ancak bir kadını "karısı" olarak seçtiğinde ona adeta görünmez ruhsal bağlarla düğümlenir. Onun aidiyeti tutkulu, derin ve mutlakiyetçidir. Karısını hayatının merkezine koyar, onun için her türlü fedakarlığı gözünü kırpmadan yapar. Akrep erkeğinin dünyasında eşine duyduğu bu köklü aidiyet, ömür boyu çözülmeyecek bir sadakat yemini gibidir.