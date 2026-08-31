Karısının her şeyiyle ilgilenmesine rağmen beklediği ilgiyi göremeyen 4 erkek burcu: Bu burçların kalbi sessizce kırılıyor

Zodyak’ın bazı erkek temsilcileri var ki; sevgilerini hizmet ederek, koruyup kollayarak ve her detayı düşünerek gösterirler. Fakat karılarından aynı duygusal karşılığı, bir tatlı sözü veya özel ilgiyi göremediklerinde sessiz bir yalnızlığa gömülürler. Emeklerinin karşılığını alamayan o 4 erkek burcunu mercek altına alıyoruz.

YENGEÇ BURCU Yengeç erkeği, karısını hayatının tam merkezine koyar. Onun sağlığından ruh haline, evdeki konforundan duygusal ihtiyaçlarına kadar her detayla bir anne/baba şefkatiyle ilgilenir. Ancak onun bu yüksek vericiliği, karısı tarafından zamanla kanıksanabilir. Yengeç erkeğinin tek beklentisi, gösterdiği o devasa şefkatin karşılığında birazcık sıcaklık, içten bir sarılma ve "İyi ki varsın" cümlesidir. Bu ilgiyi göremediğinde kabuğuna çekilir, kırgınlığını sessizce yaşar ve için için erir.

BAŞAK BURCU Başak erkeği sevgisini süslü kelimelerle değil, eylemlerle gösterir. Karısının hayatındaki pürüzleri temizler, işlerini organize eder, hasta olduğunda çorbasını yapar ve onun için her türlü pratik çözümü üretir. Ancak bu görünmez emekler, karısı tarafından romantik bulunmayabilir ya da sıradan görevler gibi algılanabilir. Başak erkeği, günün sonunda karısından bir parça takdir, emeklerinin görüldüğüne dair bir işaret bekler. İlgisizlik gördüğünde huysuzlaşabilir ama temelinde yatan şey anlaşılmamış olmanın verdiği kırgınlıktır.

BOĞA BURCU Boğa Erkeği (Sarsılmaz Liman ve Duygusal Doyumsuzluk): Boğa erkeği, karısına dünyadaki en güvenli ve konforlu hayatı sunmak için gece gündüz çalışır. Eşinin bir dediğini iki etmez, onun rahatı için her imkanı seferber eder. Ancak Boğa erkeğinin bu somut ve sarsılmaz ilgisi, karısı tarafından bazen "monotonluk" olarak değerlendirilebilir. Karısının kendisine gösterdiği ilgisizlik veya soğukluk, Boğa erkeğinin duygusal dünyasında derin bir çatlak yaratır. Emeklerinin karşılığında aradığı o sıcak ve romantik ilgiyi bulamadığında huzursuzlaşır ve içine kapanır.