Karnı acıkınca dünyası kararanlar: Açken sabrı tükenen 3 burç

Günlük koşturmacada öğün saatini kaçırmak kimsenin hoşuna gitmez; ancak bazı insanlar vardır ki aç kaldıkları an adeta kişilik değiştirirler. En neşeli ve sakin hallerinden eser kalmaz, ta ki ilk lokmayı alana kadar. İşte açlık siniri yaşayan, karnı doyunca dünyası yeniden aydınlanan o 3 burç...

BOĞA BURCU

Yemek yemek onun için hayattaki en büyük konfor ve mutluluk kaynaklarından biridir. Boğa burcunun öğün saati aksarsa ya da dilediği lezzete hemen ulaşamazsa içindeki o huzurlu insan birden mutsuz bir ifadeye bürünür.

KOÇ BURCU

Hızlı yaşamayı ve enerjik kalmayı seven Koç burcu, kan şekeri düştüğünde aniden sabırsızlaşır. Açlık hissettiği an tahammül sınırı minimuma iner, etrafındakilere hızla "Hadi çabuk olalım" baskısı kurmaya başlar. Karnı doyar doymaz ise eski dinamik ve neşeli haline saniyeler içinde geri döner.

YENGEÇ BURCU

Ruh hali doğrudan mide konforuyla ve beslenmeyle bağlantılıdır. Yengeç burcu aç kaldığında sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da çabuk kırılganlaşır; her şeye alınmaya başlar. Sıcak bir yemek ve sevdiği bir lezzet, onun tüm stresini ve gerginliğini anında silip süpürür.