Karşı taraf onları sadece arkadaş görüyor: İşte friendzone mağduru 5 burç

Astrolojide de bazı burçların iletişim ve ilişki kurma biçimleri nedeniyle friendzone konusunda daha şanssız olduğu yorumları yapılıyor. İşte karşı tarafın gözünde sevgiliden çok “en yakın arkadaş” olabilen 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Duygusal ve korumacı Yengeçler, hoşlandıkları kişinin hayatında önemli bir yere sahip olmak ister. Ancak ilgilerini çoğu zaman romantik sözlerle değil, yardım ederek, dinleyerek ve destek olarak gösterirler. Bu nedenle karşı taraf onların hislerini fark etmeyebilir ve Yengeç’i yalnızca güvenilir bir arkadaş olarak görebilir.

2. BALIK BURCU

Romantik yapısıyla bilinen Balık burçları, hoşlandıkları kişiye karşı oldukça anlayışlı ve fedakâr davranabilir. Duygularını doğrudan söylemek yerine hissettirmeyi tercih etmeleri ise işleri zorlaştırabilir. Karşı taraf, Balık’ın yoğun ilgisini romantik bir yakınlaşma yerine güçlü bir arkadaşlık olarak değerlendirebilir.

3. BAŞAK BURCU

Başak burçları ilişkilerde acele etmekten hoşlanmaz. Hoşlandıkları kişiyi uzun süre gözlemleyebilir ve duygularını açıklamak için doğru zamanı bekleyebilirler. Ancak fazla temkinli davranmaları, romantik bir başlangıç için gereken adımın hiç atılmamasına neden olabilir.

4. TERAZİ BURCU

Teraziler sosyal, nazik ve iletişimi güçlü kişilerdir. Hoşlandıkları kişiyle önce sağlam bir iletişim ve arkadaşlık kurmaları oldukça mümkün. Fakat karşı tarafın tepkisinden emin olmadıklarında duygularını açıkça ifade etmek yerine mevcut yakınlığı korumayı seçebilirler. Böylece ilişki arkadaşlık sınırında kalabilir.

5. KOVA BURCU

Kova burçları için arkadaşlık, bir ilişkinin en önemli temellerinden biri olabilir. Hoşlandıkları kişiyle uzun sohbetler etmek, ortak ilgi alanları keşfetmek ve güçlü bir bağ kurmak isterler. Ancak romantik sinyalleri yeterince açık vermediklerinde karşı taraf onları “çok iyi bir arkadaş” olarak konumlandırabilir.