Karşısındakinin bir bakışıyla günü zehir edenler: 'Acaba bana mı kızdı?' diye kuruntu yapan 3 burç

İnsan ilişkilerinde karşı tarafın ruh halini kendi üzerine alınmaya çok meyilli olan, en küçük bir jesti ya da ton değişimini bile derin bir inceleme altına alan o hassas karakterler...

BAŞAK BURCU

Karşısındaki insanın yüz ifadesindeki en ufak bir gölgeyi veya mesajdaki geç dönme sebebini anında kendi kusurlarına bağlar. "Kesin yanlış bir şey söyledim" diyerek gün boyunca zihninde o anı defalarca tartıp durur ve kendini yıpratır.

TERAZİ BURCU

Çevresindeki herkesin onu sevmesini ve ortamda her şeyin uyumlu olmasını ister. Birinin ona karşı en ufak bir mesafeli hareketini gördüğünde içi içini yer; "Neden böyle oldu, acaba onu kırdım mı?" diye gün boyu huzursuzluk yaşar.

YENGEÇ BURCU

Duygusal antenleri her zaman sonuna kadar açıktır. Karşısındaki insan her zamankinden farklı bir kelime kullandığında ya da sessiz kaldığında bunu doğrudan kişisel bir reddediliş olarak algılar ve derinden üzülür.