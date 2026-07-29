Kısmet kapıları açılıyor: Dilekleri bir bir gerçekleşmeye başlayacak 5 burç

Astrolojiye göre dönem dönem gezegen hareketleri bazı burçların enerjisini daha fazla destekleyebilir. Bu süreçte özellikle iş, aşk, eğitim ve kişisel hedefler konusunda beklenen gelişmeler yaşanabilir. Elbette burç yorumları genel değerlendirmeler içerir ve kesinlik taşımaz. İşte dileklerinin gerçekleştiğini hissedebilecek 5 burç...

BOĞA BURCU Uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda sonuç almaya başlayabilirsiniz. Özellikle maddi konular ve kariyer alanında karşınıza çıkacak fırsatlar motivasyonunuzu artırabilir. Sabırlı tavrınızın karşılığını almanız mümkün görünüyor.

YENGEÇ BURCU Aile, ev ve duygusal yaşamla ilgili beklediğiniz güzel haberler gündeme gelebilir. Kırgınlıkların geride kalması ve yeni başlangıçların kapıda olması, kendinizi daha huzurlu hissetmenizi sağlayabilir.

BAŞAK BURCU Planlı çalışmalarınızın meyvesini toplama zamanı yaklaşabilir. Eğitim, iş hayatı veya kişisel projelerde beklediğiniz gelişmeler yaşanırken, yeni iş birlikleri de gündeme gelebilir.

AKREP BURCU Uzun süredir hayalini kurduğunuz bir hedef için önemli bir adım atabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlendiği bu dönemde doğru kararlar almanız kolaylaşabilir. Maddi konularda da olumlu gelişmeler yaşanabilir.