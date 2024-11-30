Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koçlar heyecanınızı biraz dengelemelisiniz, çok yüksekten uçuyorsunuz. Herhangi bir karar alırken durup düşünmeniz olası şanslı etkilerin daha uzun sürmesine sebep olacaktır. Cesaretiniz ve özgüveniniz bu aralar size zarar verebilir.
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