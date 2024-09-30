Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ekim Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün sağlığınıza dikkat edin sevgili koçlar, strese bağlı sağlık sorunlarınız tetiklenebilir. Günlük yaşantınızı kolaylaştıracak planlamalar yapmalısınız. Hayatınızdaki değişimlere adapte olmak zor gibi görünse de uzun vadede değişimler size iyi gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet diyenler devleti yedi!
- Tek bir lokması bile karaciğer kanseri yapabiliyor
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- ‘Adams iddianamesi’nde adı geçenler için çağrı
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj
- Bu balı gördüğünüz an reyondan uzaklaşın!
- 'Nasrallah'ın konumunu İranlı ajan bildirdi'
- Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldüler...