Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Pazar Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Haziran 2024 - 17:03

Güncelleme: 01 Haziran 2024 - 17:03

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sabırsız tavırlarınız bugün yanlış kararlar vermenize sebep olabilir sevgili koçlar. Önemli kararlar alırken konuları sakin bir şekilde ölçüp tartmak çok yerinde olur. Baş ağrısı, tansiyon sorunlarınız varsa bugün tetiklenebilir. Biraz gevşeyin..



