Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Ekonomik anlamda beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili koçlar. Bir saman alevi gibi yanıp sönen motivasyonunuz enerji alnınızı korumanızı gerektiriyor. Bu kadar hassas olmayın. Dış etkenleri suçlayarak bir yere varamayacaksınız.
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