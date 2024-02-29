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Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 29 Şubat 2024 - 15:28

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu: 

Ekonomik anlamda beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili koçlar. Bir saman alevi gibi yanıp sönen motivasyonunuz enerji alnınızı korumanızı gerektiriyor. Bu kadar hassas olmayın. Dış etkenleri suçlayarak bir yere varamayacaksınız. 



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