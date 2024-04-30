Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün sosyal ilişkilerinizin ve gelecek planlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili koçlar. Farkınızı ortaya koyuyorsunuz ve arkadaşlarınızın da desteğini alıyorsunuz. Yeni ve keyifli başlangıçlar yaşanabilir, ruhen kendinizi buna hazır hissediyorsunuz. İnişli çıkışlı ruh halinizi biraz dengeleyebilirseniz eğer her şey daha kolay olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gram altında zirve için rakam verildi
- AKP İstanbul'u kapatıyor!
- Kadıköy’de Tacettin Kutay'ın kızına sözlü taciz iddiası
- Murat Kurum'a 'yeni görev' iddiası
- CHP'den yurttaşlara çağrı
- 'Ferdi Tayfur' videosuna ilişkin açıklama
- Zeynep Bastık'ın doğum gününde aldığı ücreti açıkladı!
- Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu
- 'Türk vatandaşı İsrail polisini bıçakladı'
- İnanması güç fakat 58 yaşında!