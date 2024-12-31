Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Yeni yılın bu ilk gününde sabah saatleri otorite figürleriyle biraz mücadele içerisinde geçebilir. Sorumluluklarınızla özgür olma ihtiyacınız arasında ikilem yaşayabilirsiniz. Günün ikinci yarısı daha şanslı görünüyor. Maddi destek alabileceğiniz kişiler yaşamınızı epeyce kolaylaştıracak.
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