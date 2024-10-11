Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ekim Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün sosyal ilişkilerinizin ve gelecek planlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili koçlar. Farkınızı ortaya koyuyorsunuz ve fark ediliyorsunuz. Bugün yeni ve keyifli başlangıçlar yaşanabilir, ruhen buna hazırsınız.
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