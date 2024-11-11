Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koçlar, bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın, agresif davranmayın. Sabırsız tavırlarınız hem size hem çevrenize zaman veriyor. Kendinizi kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Strese bağlı baş ağrıları tetiklenebilir.
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