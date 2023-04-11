Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Nisan 2023 - 18:24

Güncelleme: 11 Nisan 2023 - 18:24

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı görünüyor sevgili koçlar.. Sorumluluk almanız gereken konular var. Öfkeli tavırlarınızla sorunları çözemezsiniz. Üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Kendinizi sakin bir üslupla ifade edebilirseniz çatışmaları en aza indirirsiniz.