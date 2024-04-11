Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Yaşamak istediklerinizi plan ve belli bir program çerçevesinde kararlılıkla uygulamalısınız. Bu kafa karışıklığıyla yerinizde saymaktan öte gidemezsiniz. Yakınlarınızdan destek alın. Hayal dünyasından çıkıp somut kararlar aldığınızda ilerleyeceksiniz.
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