Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, sabırsız tavırlarınız sağlığınıza zarar veriyor. Aksilikler çıktıkça enerjiniz düşüyor. Öfkeyle karşılık vermek yerine sorumluluk alın. Dış etkenleri bu kadar suçlamayın.
Yaşadığınız krizler karşısında sağlıklı şekilde tepki vermeyi öğrendikçe hem sağlığınız hem işleriniz düzelecek.
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