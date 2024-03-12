Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Hayata karşı dik duruşunuz bugün kendini biraz stresli konulara bırakabilir. Kendinizi bırakmayın. Krizler gelip geçici.. Parasal konular gündeminizde olsa da asıl konu öz değer duygunuz. Kendi değerinizi kendiniz belirleyin. İnsanların sizin hakkınızdaki fikirlerini ölçüt almayın.
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