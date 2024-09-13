Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Eylül Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün sosyal ilişkilerinizin ve gelecek planlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili koçlar. Farkınızı ortaya koyuyorsunuz ve fark ediliyorsunuz. Bugün yeni ve keyifli başlangıçlar yaşanabilir, ruhen buna hazırsınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması