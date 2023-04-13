Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Nisan Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün sosyal ilişkilerinizin ve gelecek planlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili koçlar. Farkınızı ortaya koyuyorsunuz ve fark ediliyorsunuz. Bugün yeni ve keyifli başlangıçlar yaşanabilir, ruhen buna hazırsınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'yi rahatsız eden adaylık
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Devrimcilerden çok sert yanıt!
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- TTB Başkanı Fincancı: Asla yalnız yürümeyeceksin!
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- Altaylı'dan 'Kızılay' tepkisi: 'Sizi havlatanlar...'
- İBB'ye polis engeli
- Canan Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye 2018 göndermesi