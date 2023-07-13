Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Temmuz Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, bugün motivasyonunuz yüksek olacak ama sinir sisteminize dikkat edin. Fikirlerinizi yavaş yavaş hayata geçirin, sakin adımlarla ilerleyin. Yakın çevreniz tarafından destekleniyorsunuz. Dikkatsizlikle gelen kazalara dikkat..
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