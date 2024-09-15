Günlük Burç Yorumları: 16 Eylül Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Eylül 2024 - 16:11

Güncelleme: 15 Eylül 2024 - 16:11

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili koçlar. İnsanlardan biraz uzaklaşmak, iletişime girmemek bugün yapmanız gereken en doğru şey. İçten içe öfkeli olduğunuz konular varsa çözüm bulmak için biraz kendinizi dinlemelisiniz.