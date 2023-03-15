Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, ticari konular ve seyahatler alanında şanslı günlere giriyorsunuz. Cesaretli adımlar atabilir, heyecan verici haberler alabilirsiniz. Neşeli ve pozitif hissediyorsunuz. Hukuki anlamda beklentileriniz varsa olumlu gelişmeler olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgelerinde sel felaketi!
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Erdoğan reklam!
- Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı
- Hatay Valisi istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki!
- İsyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere küfür etti
- İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo
- '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak'
- Selvitopu’ndan Erdoğan’a yanıt: Buyrun dönüştürün!