Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili koçlar. Hayatınızın birçok alanında sorumluluk almaktan kaçınmayacak ve kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durabileceksiniz. Sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir gün. Sağlığınızı ihmal etmeyin.
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