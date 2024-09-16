Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Eylül Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Cesaretinizin ve özgüveninizin kırıldığı bir gün olabilir. İş hayatınız veya sağlık konularında canınızı sıkan gündemler olabilir. Çözmek için doğru zaman değil. Sizi yıpratan insanları hayatınızdan çıkartın. İnatlaşarak kendinizi de çevrenizi de yıpratmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Profesör doktor Erdoğan!
- Narin cinayetinde yeni 'çuval' ayrıntısı
- Tapusu olana devlet 'kira' ödeyecek
- AKP’li vekilin oteli önündeki nöbete polis müdahalesi
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- Tunceli'de korkutan deprem!
- Vahşetin tutuklularına tatbikat
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Özel'den Bahçeli'ye 'HÜDA PAR' sorusu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'