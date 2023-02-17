Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün sosyal ilişkilerinizin ve gelecekle alakalı planlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili koçlar. Çevrenizin desteğini alıyorsunuz. Yeni ve keyifli başlangıçlar yaşanabilir, başlangıçlara hazırsınız. Dürtüsel tavırlarınızı dengeleyebilirseniz eğer her şey daha kolay olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD’dan Tanzanya’ya kaçışın nedeni
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu!
- Arama kurtarma ekipleri neden geri döndü?
- ‘5’li çete’ MYK’ye katıldı
- YÖK'ten üniversitelere ilişkin kararlar
- Enkaz altında kalan fenomen hakkında yeni gelişme
- 29 yaşındaki kadın enkazdan çıkarıldı
- Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya 'SBK' yanıtı
- Depremin büyüklüğü nasıl hesaplanır?