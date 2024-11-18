Günlük Burç Yorumları: 19 Kasım Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Kasım 2024 - 18:09

Güncelleme: 18 Kasım 2024 - 18:09

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Aşırı fevri ve dürtüsel tavırlarınız bugün yakınlarınızın kalbini kırabilir. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Ailevi konularla alakalı görmezden gelinmiş birçok konu açığa çıkabilir. Sakin kalabilirseniz çözüm çok da zor değil.