Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, geçmişte yaptığınız girişimlerin pozitif sonuçlandığını görmek sizi cesaretlendiriyor. Önemli kişilerle görüşmek ve yeni başlangıçlar için uygun bir gündesiniz. Bundan sonraki süreçte hayatınızın yoluna girdiğini deneyimleyebilir, yeni hedefler koyabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arınç YSK'ye yetki verdi!
- 'Depremzede çocuk' fetvası!
- MTA Diri Fay Hattı Haritası güncellendi!
- 'İnsanların ekmek kadar onura da ihtiyacı var'
- Can kaybımız artıyor!
- AKP'den 'seçim' tartışmalarına ilişkin yeni açıklama
- İmamoğlu: Bu hayat meselesi
- 'Bu yardımı alın terimle millete hibe ettim'
- İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıraladı
- Seçim tarihi ortada...