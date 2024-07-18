Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı görünüyor sevgili koçlar. Gerginliğinizi çevrenize yansıtmadan önce aklıselim bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Sorumluluk almanız gereken konulardan kaçmayın. İşler biriktikçe daha fazla geriliyorsunuz. Halledin, rahatlayın.
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