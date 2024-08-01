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Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Cuma Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Cuma Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Ağustos 2024 - 16:04

Koç burcu ve ve yükselen koç burcu:

Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız çatışmalar canınızı sıkabilir. Olaylara çok fazla takılıp düşünmek yerine odak noktanızı değiştirmeniz daha iyi olacaktır. Öfkenizi kontrol edemezseniz haksız duruma düşebilirsiniz.


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