Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, bugün ilişkiler açısından gergin görünüyor. Sevdiklerinizle tartışmamaya özen gösterin. Haklılık kaygısına düşmeyin. Hatalarınızı kabul etmeli, gözden geçirmeli, kendinizle yüzleşmeli ve bundan sonraki süreçte daha mantıklı kararlar almalısınız.
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