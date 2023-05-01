Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 01 Mayıs 2023 - 17:30

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Sevgili koçlar, bugün ilişkiler açısından gergin görünüyor. Sevdiklerinizle tartışmamaya özen gösterin. Haklılık kaygısına düşmeyin. Hatalarınızı kabul etmeli, gözden geçirmeli, kendinizle yüzleşmeli ve bundan sonraki süreçte daha mantıklı kararlar almalısınız.