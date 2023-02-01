Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Perşembe Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 19:00

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Ailevi konulara odaklanacağınız bir gün sevgili koçlar. Aile büyüklerinizle tartışmaktan kaçınmanız gereken bir gün. Geçmişte kalmış konular gündeme gelebilir. Alıngan davranmayın. Sorunların üzerine sakin bir şekilde gitmelisiniz.











