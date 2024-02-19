Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Şubat 2024 - 16:14

Güncelleme: 19 Şubat 2024 - 16:14

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Bu aralar biraz gergin olabilirsiniz sevgili koçlar. Aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız çatışmalar enerjinizi düşürüyor. Konuların çok fazla üzerinde durmak yerine odak noktanızı değiştirmeniz daha iyi olacaktır. Haklıyken haksız duruma düşmeyin.