Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Düşünmeden hareket ediyorsunuz sevgili koçlar. Sabırsız tavırlarınız en çok da size zarar veriyor. Kendinizi biraz kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. İlişkileriniz zorlayıcı olduğu günlerden geçiyorsunuz. Yaralanmalara, kazalara karşı dikkatli olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu
- Yerlikaya'dan 'Dilan Polat' telefonu
- Akşener'in 'korkak' ifadesine ilk yanıt
- Acemoğlu, ekonomik gidişatı değerlendirdi
- İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!
- Çocukları Said Nursi gibi giydirdiler!
- Çocuklarımız kimin elinde
- Harp Okulu mülakatlarında öğrencilerin önü kesildi
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- Esra Erol'da ilginç anlar: 'Pırasa' diyince bayıldı!