Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Eylül Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Özel ilişkilerinizle alakalı sizi katkı sağlayacak ve heyecanlandıran gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Mutsuz olmanız için hiçbir sebep yok sadece duygularınızı biraz abartılı yaşıyorsunuz. Ayaklarınız yere sağlam bassın, şans sizden yana.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- 'Türkiye'ye gitmek bir tecrübe'
- Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
- Haber hesaplarının yöneticilerine gözaltı
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- Halka arzlarda şikayet yağmuru
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı, yakalandı
- Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!
- 20 Eylül Çarşamba Aslan Burcu Yorumu