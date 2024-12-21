Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
İş hayatınıza odaklanacağınız ve yoğun geçireceğiniz bir gündesiniz sevgili koçlar. Önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Zamanı iyi kullanmak için planlı davranmanız gerekiyor. Strese bağlı sağlık sorunları tetiklenebilir. Planlamanızı mutlaka yapın ve mutlaka uygulamaya çalışın.
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