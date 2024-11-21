Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün fazla özgüvenli davranışlarınız çevrenizdekileri biraz rahatsız edebilir. Göz önünde olmak istediğiniz bir gündesiniz fakat biraz dengeli olmanız gerekiyor. Herşeyi yapabileceğinize olan inancınız size daha sonra hayal kırıklığı yaşatabilir.
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