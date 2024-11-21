Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Cuma Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Kasım 2024 - 15:58

Güncelleme: 21 Kasım 2024 - 15:58

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün fazla özgüvenli davranışlarınız çevrenizdekileri biraz rahatsız edebilir. Göz önünde olmak istediğiniz bir gündesiniz fakat biraz dengeli olmanız gerekiyor. Herşeyi yapabileceğinize olan inancınız size daha sonra hayal kırıklığı yaşatabilir.