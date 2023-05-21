Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün yakın çevrenizle yaşadığınız anlaşmalar içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Olaylara çok fazla takılıp düşünmek yerine zamana bırakmak daha iyi olacaktır. Bugün çözüme gitmek zor görünüyor. Öfkenizi kontrol etmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Operasyon başladı, her yerden siliyorlar!
- Saray'dan 'Oğan' açıklaması
- Vecdet Öz'den flaş 'ATA İttifakı' açıklaması
- ATA İttifakı ortağından 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Sinan Oğan'dan yeni açıklama: 'O an geliyor'
- Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında gizli zirve
- Sinan Oğan'da eğilim hangi yönde?
- R.T. Erdoğan’ın hal ve gidişi
- Camide skandal: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın
- AKP'li Hulki Cevizoğlu'na Kadıköy'de protesto!