Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç ve yükselen koçlar:
Bugün sosyal ilişkilerinizin ve gelecek planlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili koçlar. Farkınızı ortaya koyuyorsunuz ve arkadaşlarınızın da desteğini alıyorsunuz. Yeni ve keyifli başlangıçlar yaşanabilir, ruhen kendinizi buna hazır hissediyorsunuz. İnişli çıkışlı ruh halinizi biraz dengeleyebilirseniz eğer her şey daha kolay olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altılı masa adayını çeksin'
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber
- Skandalda yeni gelişme
- Güncel benzin ve motorin fiyatları
- Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit!
- Seçim-toto!
- Nurculara tam gaz destek
- Rektör Tunçsiper'in Atatürk korkusu
- O fotoğrafı anlattı: 'Göründüğü gibi değil'
- Boğaziçi Üniversitesi, Cem Ersoy’u görevden aldı!