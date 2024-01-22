Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve ve yükselen koç burcu:
Bugün yakın çevrenizle yaşadığınız anlaşmalar içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Olaylara çok fazla takılıp düşünmek yerine zamana bırakmak daha iyi olacaktır. Bugün çözüme gitmek zor görünüyor. Öfkenizi kontrol etmelisiniz.
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