Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün kibirli davranışlarınız çevrenizdekileri biraz rahatsız edebilir. Göz önünde olmak istediğiniz bir gündesiniz fakat biraz dengeye gelmeniz gerekiyor. Herşeyi yapabileceğinize olan inancınız sizi daha sonra hayal kırıklığına uğratabilir.
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