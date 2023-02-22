Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Aceleci tavırlarınız yanlış karar vermenize sebep oluyor sevgili koçlar. Bugün vereceğiniz her kararı önce sakin kafayla düşünmeniz gerekiyor. Dış görünüşünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Başarılı olmak için sarf ettiğiniz emek, sabrederseniz karşılık bulacak.
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