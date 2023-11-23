Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Hızlı ve aktif olduğunuz bir gün. Düşünmeden atacağınız adımlar daha sonra hayal kırıklığı yaratabilir. Daha önce ölçüp tarttığınız birçok konuda harekete geçebilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde fikirlerinizi kabullendirme olasılığınız bugün yüksek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli’nin elindeki suskunluk sopası
- Arda Turan ile konuşmaları ortaya çıktı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MSB'den açıklama geldi!
- Ümit Özdağ o protokolü paylaştı!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- Bir aileyi katletti!
- Fenomen Eylül Öztürk, mal varlığını açıkladı
- 'Bölünme yok'
- İlk anketler Wilders'i gösterdi