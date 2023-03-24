Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili koçlar. Hayatınızın birçok alanında sorumluluk almaktan kaçınmayacak ve kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durabileceksiniz. Yakın çevrenizle alakalı kendinizi değerli hissedeceğiniz, sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı küplere bindirecek anket
- Kılıçdaroğlu farkı açtı, MHP baraj altı
- Çocuklara sosyal medyayı sınırlayan ilk eyalet: Utah
- Altında yükseliş sürüyor! Gram altında yeni rekor
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Suçlanana suçlama görevi
- İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia
- AKP'de Mehmet Şimşek krizi sürüyor
- Seçimini yaptı: Cevizoğlu'ndan aday adaylığı başvurusu!
- Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?