Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Eylül Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve ve yükselen koç burcu:
Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız çatışmalar canınızı sıkabilir. Olaylara çok fazla takılıp düşünmek yerine odak noktanızı değiştirmeniz daha iyi olacaktır. Öfkenizi kontrol edemezseniz haksız duruma düşebilirsiniz.
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