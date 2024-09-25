Günlük Burç Yorumları: 26 Eylül Perşembe Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Eylül 2024 - 16:29

Güncelleme: 25 Eylül 2024 - 16:29

Koç burcu ve ve yükselen koç burcu:

Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız çatışmalar canınızı sıkabilir. Olaylara çok fazla takılıp düşünmek yerine odak noktanızı değiştirmeniz daha iyi olacaktır. Öfkenizi kontrol edemezseniz haksız duruma düşebilirsiniz.